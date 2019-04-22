Французская компания MBDA совместно с исследовательским институтом оптики ALPhANOV открыли лабораторию, основной задачей которой станет изучение воздействия боевых лазеров на различные материалы в различных условиях, сообщает enovosty.com.news.

Создание лаборатории велось с 2016 года, рассказали в ASDNews.

Несмотря на то, что разработка лазерного оружия ведется уже не одно десятилетие, боевое применение лазерного излучения большой мощности пока еще изучено относительно слабо. Разрозненные разработчики самостоятельно проводят исследования и испытания лазеров. Большинство проводящихся работ засекречено.

Новая лаборатория, основанная MBDA и ALPhANOV, оснащена лазерными излучателями с изменяемой от 1 до 10 киловатт мощностью, а также различными системами регистрации: рапидными камерами, обычными и тепловизионными камерами, термоизмерительным оборудованием.

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Имеющееся оборудование позволяет изучать воздействие лазера при погрешности в наведении лазерного луча, облучение движущихся и вращающихся целей, взаимодействие лазерной энергии с различными материалами. Получаемые по итогам исследования данные планируется использовать при разработке и совершенствовании боевых лазеров. Другие подробности о лаборатории не раскрываются.



Компания MBDA сегодня занимается разработкой нескольких типов боевых лазеров, включая лазерную установку для поражения беспилотных летательных аппаратов. Разработку последней планируется завершить в 2020 году. Ее мощность составляет 40 килловат.

Раньше сообщалось о том, что NASA финансирует разработку робота для космоса, а также Илон Маск запустил в космос сверхтяжелую ракету.