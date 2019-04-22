Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения первых местных выборов, которые состоятся 30 июня. Об этом сообщил отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата Центральной избирательной комиссии, передает "УНН".

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"По данным пресс-службы, Центризбирком сегодня на заседании утвердил Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 30 июня 2019", - говорится в сообщении.

Также ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов 30 июня 2019.

Напомним, ранее были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.