По мнению политика, поражение Петра Порошенко во втором туре вполне справедливо, а победа Владимира Зеленского - сложное испытание и большой риск для всей Украины. Такой позицией Андрей Билецкий поделился в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда".

По словам Андрея Билецкого, проигрыш выборов Петром Порошенко является логичной реакцией общества на его действия как президента, которые привели к потере Украиной уникального шанса на восстановление национальной самобытности, который появился у нее после победы Революции достоинства.

"Петр Порошенко - слетел. Это не просто объективный факт, это справедливо. Он должен уйти и больше не паразитировать во всех отраслях экономики, на армии, в медиа. Порошенко украл у Украины уникальный исторический момент, когда мы могли заложить прочный фундамент национального государства. Вместо этого страна получила пятилетку фальшивой показухи", - отметил лидер "Национального Корпуса". Политик также подчеркнул, что, несмотря на поражение Порошенко, "Национальный Корпус" продолжит пристально следить за политической ситуацией в стране. В частности, Андрей Билецкий подтвердил готовность его политической силы и дальше бороться за справедливое наказание фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме". "Наша задача - не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними. Лакмусом будет дело Свинарчуков. Объективно дело Свинарчуков - это дело Порошенко. Одного дракона мы добили, но на его месте не должен появиться другой", - написал народный депутат.