Мужчина отдаст лотерейный выигрыш на отдых для 92-летней бабушки [ Редактировать ]
Житель американского штата Северная Каролина выиграл $ 250 000 в лотерею, передает "УНН".
Счастливчик потратит часть от выигрыша на "отпуск мечты", который он организует для своей 92-летней бабушки.
"Моя бабушка - это моя жизнь, я подарю ей незабываемый отдых, она так этого хотела", - прокомментировал победитель.
Также сообщается, что Роберт решил получить единоразовую выплату денежного приза. После вычета налогов сумма его выигрыша составила 176,8 тыс. долл.
Ранее сообщалось, что благодарные гориллы сделали селфи со спасателями, а также что в Турции зацвела черная роза.
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