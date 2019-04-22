Две гориллы спокойно позируют на селфи с рейнджерами, которые спасли их, когда они были еще маленькими, сообщает BBC Україна.

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Такое фото сделали в приюте для горилл в Национальном парке Вирунґа в Демократической Республике Конго, где животные выросли после того, как браконьеры убили их родителей.

Заместитель директора парка Инносент Мбуранумве рассказал BBC Newsday, что гориллы научились имитировать своих смотрителей, которые заботились о животных с тех пор, как их нашли.

Фото: mothership.sg

Ранее сообщалось, что смелая кошка прогнала стаю собак, а также что в Киеве расцвели первые сакуры.