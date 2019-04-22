Благодарные гориллы сделали селфи со спасателями [ Редактировать ]
Две гориллы спокойно позируют на селфи с рейнджерами, которые спасли их, когда они были еще маленькими, сообщает BBC Україна.
Такое фото сделали в приюте для горилл в Национальном парке Вирунґа в Демократической Республике Конго, где животные выросли после того, как браконьеры убили их родителей.
Заместитель директора парка Инносент Мбуранумве рассказал BBC Newsday, что гориллы научились имитировать своих смотрителей, которые заботились о животных с тех пор, как их нашли.
Фото: mothership.sg
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