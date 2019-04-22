Особливість другого туру виборів, порівняно невелика кількість порушень, звітують спостерігачі в регіонах. Як там відбувалося голосування - дивіться в нашому наступному матеріалі.

В Ужгороді з підрахунком голосів та прийманням протоколів окружні комісії впоралися ще до ранку.

"Трошки легше, бо лише два кандидати було у другому турі, так як передбачає цього закон. Тому дільничним комісіям було легше їх рахувати", - говорить Олександр Волосянський, юрист Окружної виборчої комісії в Ужгороді.

В Івано-Франківську протоколи опрацювали ближче до одинадцятої години. До ОВК члени дільничих комісій почали з'їжджатися о десятій вечора. Допоки одні здавали - інші терпляче очікували своєї черги.

"Душно, важко. Це повинно бути скоросенько зроблено, а не мучити скільки людей", - говорить Іванна Бурак, голова ДВК у селі Гончарівка.

В ОВК пояснюють поспішали, як могли. На одну дільницю витрачали не більше двох-трьох хвилин. Проте майже кожен п'ятий документ - доводилось повертати для виправлення помилок.

На Буковині зафіксували рекордно низьку явку виборців. Із понад дев'ятисот тисяч населення - на дільниці прийшли трохи більше половини. Поліція істотних порушень не зафіксувала.

"Нами складено чотири адмінпротоколи. Зокрема, два за розповсюдження агітації без вихідних даних. Один протокол - за висвітлення в мережі інтернет результатів волевиявлення в день голосування", - говорить Святослав Кішлар, начальник управління превентивної діяльності ГУ НП у Чернівецькій області

На Дніпропетровщині підрахунок голосів завершили о 14-ї. В окружних виборчих комісіях визнають - ніч видалася важкою.

"Були у нас уточнення, віликих помилок не було. Були описки, були помилки граматичного характеру. Я вважаю, що ми закінчили гарно. Зараз ми доформуємо протокол і будемо чекати результати, чи є до нас зауваження чи немає", - говорить Алевтина Муліна, заступник голови Окружної Виборчої Комісії в Дніпрі.

Зауваження до роботи дільничних комісій є в комітету виборців. Там заявили, що перш ніж здати протоколи окружній комісії, члени Двк надавали документи представникам від кандидатів - а це пряме порушення закону.

"Ані Опора, ані ми не маємо права звертатися зі скаргами до суду, до ЦВК. Це мали права робити офіційні спостерігачі від кандидатів. Їх не було. Тому подібні порушення залишаться без відповідної оцінки", - говорить Станіслав Жолудєв - голова правління Комітету виборців України в Дніпропетровській області.

На Одещині в Овідіопольському районі біля виборчої дільниці поліція оштрафувала водія автівки за незаконну агітацію. У Біляївському члени виборчкому почали заповнювати протокол підрахунку голосів до завершення голосування. А в селі Олександрівка на спец-дільниці в психіатричній лікарні - пацієнти, виходячи з кабінок, нібито звітували медсестрі, навпроти кого поставили позначку. У Комітеті виборців наполягають: за цим фактом має бути відкрито кримінальне провадження.

"Чи це була їх якась особиста така досить дивна, але особиста ініціатива розповідати, за кого вони голосували і ніхто їх не схиляв", - говорить Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України".

На Миколаївщині представники Опори зареєстрували 16 фактів порушень законодавства. Більшість - стосувалися роботи членів комісій. Зокрема, не були достатньо підготовлені або погано знали виборче законодавство.

"Наші спостерігачі фіксували початок ранкового засідання раніше терміну, визначеного законодавством. В 7.15 повинні починати, а починали в 7.00. Також зафіксовано відкриття виборчих дільниць в Вознесенську трохи раніше, не вівся протокол в деяких комісіях", - говорить Дмитро Баштовий, координатор спостереження Громадянської мережі Опора за виборами в Миколаївській області.

А от на рахунку виборців - за даними Опори - лише 6 порушень. Серед традиційних фотографування бюлетеня. В усіх окружкомах зазначають - зафіксовані порушення не вплинуть на результат голосування.