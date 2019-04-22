Майже сто відсотків протоколів опрацювала ЦВК на цю годину. Картина залишається незмінною - з великим відривом у другому турі виборів президента перемагає Володимир Зеленський.

Останні дані - готовий назвати Даніїл Снісар, він зранку чергує у Центрвиборчкомі і зараз з нами на прямому зв'язку. Даніїле, вітаю. Тобі слово.

- Центральна виборча комісія - продовжує підрахунок голосів. Станом на цю хвилину опрацювали 99,8 відсотка електронних протоколів. Жодної інтриги вже немає. Володимир Зеленський переміг майже в усіх областях із загальним результатом - 73.22 відсотка. Президент Петро Порошенко зберіг лідерство лише в одній області - Львівській. Крім того, глава держави переміг за результатом опрацьованих протоколів на єдиному закордонному виборчому окрузі.

Його загальний результат 24,5 відсотка Нагадаю, активність виборців у другому турі склала близько 62 процентів. Не надто високий показник у ЦВК пов'язують зі святами - вчора в Украіїні відзначали Вербну неділю, а християни західного обряду - Великдень. Сьогодні до центрвиборчкому почали надходити протоколи із мокрими печатками. Прийняли 10 документів.

Більшість від окружкомів Києва. Свій робочий день члени ЦВК вже закінчили - засідання відновлять завтра о 10.00 ранку. Також у Центрвиборчкомі повідомили, що жодних порушень, які б могли вплинути на результати волевиявлення, у ході голосування не зафіксували.

Вибори визнані такими, що відбулися у чесний і демократичний спосіб. Цвк мусить оприлюднити офіційні результати до першого травня. Після цього народні депутати призначать дату інавгурації новообраного президента, яка має відбутися протягом місяця.