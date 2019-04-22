"Вернусь через 5 лет": Порошенко сделал неожиданное заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах. Об этом он заявил во время выступления на акции благодарности у Администрации президента, сообщает "Украинская правда".
Действующий президент отметил, что вернется на улицу Банковую, где находится здание Администрации президента Украины, после следующих президентских выборов.
"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - подчеркнул Порошенко.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
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