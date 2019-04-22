Президент Украины Петр Порошенко намерен вновь баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах. Об этом он заявил во время выступления на акции благодарности у Администрации президента, сообщает "Украинская правда".

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Действующий президент отметил, что вернется на улицу Банковую, где находится здание Администрации президента Украины, после следующих президентских выборов.

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"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - подчеркнул Порошенко.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.