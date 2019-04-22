Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Глава израильского правительства отметил вклад Порошенко в укреплении украино-израильских отношений и отметил высокий уровень демократических стандартов выборов в Украине. В свою очередь действующий президент поблагодарил Нетаниягу за поддержку Украины на международной арене.

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Стороны также отметили динамичное развитие двустороннего партнерства, в том числе политического диалога на высшем уровне, за последние пять лет.

Отдельно было подчеркнуто, что важным индикатором результативности украинско-израильского диалога станет ожидаемый запуск Соглашения о зоне свободной торговли, которое откроет новые возможности для бизнеса, а также будет стимулировать создание рабочих мест.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.