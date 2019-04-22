Европейская бизнес ассоциация (ЕБА или EBA) назвала семь первоочередных шагов, которых, по мнению ее мнению, бизнес ждет от новоизбранного президента Украины в первые месяцы его работы. Об этом сообщили в пресс-службе ЕБА.

"Первый шаг - подача на должности Генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами и большим бизнесом", - говорится сообщении.

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Отмечается также, что бизнес ожидает презентации плана реформирования правоохранительных органов для снижения давления на бизнес. "Причем люди, назначенные на вышеуказанные должности, должны всячески способствовать выполнению этого плана", - подчеркнули в ЕБА.

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Третьим шагом называют перезапуск Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности Национального антикоррупционного бюро и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов.

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"Четвертый шаг - обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. Кроме того, обеспечение независимости Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета", - говорится в сообщении.

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В ассоциации также подчеркивают необходимость продолжения структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но не ограничиваясь, реформу публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой Государственной фискальной службы, медицинской реформой, децентрализацией.ЕБА ожидает от президента Украины всестороннего содействия и публичной поддержки законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права. Заключительный седьмой шаг - обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, которая совершает государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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"Бизнес желает видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы. Эти семь шагов, по мнению бизнес-сообщества, нужны сразу, в первые месяцы работы", - цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора бизнес-ассоциации Анну Деревянко.

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