На Буковині розквітла долина тюльпанів. Місцевий житель вирішив здивувати туристів розмаїттям цих квітів і висадив майже півсотні сортів. Та ще й у вигляді карти України. Усе бачили й наші журналісти.

Його робочий день починається, щойно на вулиці сходить сонце, й закінчується пізно ввечері. Буковинець Олександр Стратійчук ось уже шістнадцятий рік поспіль висаджує справжню Долину тюльпанів. Два з половиною мільйони цибулин красуються на гектарі поля.

"Якщо брати по території, то ще раз так, як в минулому році. Набагато густіше на квадратний метр висаджено. Вирішили спробувати використати пораду голландську", - говорить Олександр Стратійчук, господар Долини тюльпанів.

Лимонні, рожеві, строкаті та карликові. Господар пишається: має унікальні сорти квітів. Аби вразити відвідувачів, цьогоріч тюльпани висадили у формі карти України.

Центральні області буяють червоним квітом: Кіровоградщина зацвіла однією із перших. А ось - починає квітнути Харківщина. Тут сорт тюльпанів чи не найдорожчий.

"Це сорт називається Кембридж. Це один із дорогих сортів, який закуповується в Голландії Легко з ним працювати і майже не хворіє цей сорт. Якби всі такі були".

Ідея створити Долину тюльпанів у Олександра та його дружини з'явилася після відвідин Нідерландів. Подружжя так захопилося кольоровими квітниками, що вирішило створити міні-копію й на Буковині. Туристи в захваті.

"Хотілося би бачити карту України, коли вона вся розцвіте. Не лиш так. А хотіли би, щоб Україна розцвіла, знаєте, по-справжньому. А не лише квітками", - говорить Михайло Герман, турист.

Семикласниці Аліна та Настя з класом приїхали на екскурсію з Франківщини. Дівчата ніяк не натішаться: тепер мають чим похизуватися в соцмережах.

"Тюльпани супер. Я би хотіла ще сюди приїхати, дуже гарні, враження супер! Зашкалює. Скоро будемо постити все в інстаграмі".

Через холодну весну тюльпани лише починають розквітати.

"Дуже гарно, якщо в нас будуть цвісти поля замість ріпаку чи сої, правильно? Чим ми гірші від Голландії? І в майбутньому, як мій дідусь казав, Ще будуть європейці їхати до нас на роботу. Ті самі ж голландці", - говорить Мирослава Стратійчук, господиня Долини тюльпанів.

Квітникарі кажуть: тюльпани милуватимуть око ще щонайменше тиждень. Тож подивитися на барвисту красу - можуть усі охочі.