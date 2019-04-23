У відставку зібрався й очільник Миколаївщини. Така інформація з'явилася в ЗМІ.

За неофіційними даними, Олексій Савченко, начебто написав заяву на звільнення і вже напередодні ввечері планував особисто передати її до Адміністрації Президента. Нагадаю, Савченко був призначений на посаду голови Миколаївської обладміністрації в жовтні 16 року.