Голова ОДА Миколаєва подає у відставку [ Редактировать ]
У відставку зібрався й очільник Миколаївщини. Така інформація з'явилася в ЗМІ.
За неофіційними даними, Олексій Савченко, начебто написав заяву на звільнення і вже напередодні ввечері планував особисто передати її до Адміністрації Президента. Нагадаю, Савченко був призначений на посаду голови Миколаївської обладміністрації в жовтні 16 року.
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