Гонщик сорвался с 15-метровой скалы и снял падение на камеру [ Редактировать ]
Мотоциклист из Британии Эдриан Оуэн выжил после падения с 15-метровой скалы. Несчастный случай попал на камеру самого водителя транспорта. Соответствующий ролик был опубликован на Facebook.
По словам Оуэна, ему очень повезло остаться в живых.
"Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить", - отметил он.
В больницу Оуэна доставляли на вертолете. Он сломал колено, запястье, а также челюсть. Также подозревается, что у него перелом двух позвонков.
Ранее мы писали о том, что известный спортсмен захлебнулся во сне и умер.
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