Мотоциклист из Британии Эдриан Оуэн выжил после падения с 15-метровой скалы. Несчастный случай попал на камеру самого водителя транспорта. Соответствующий ролик был опубликован на Facebook.

По словам Оуэна, ему очень повезло остаться в живых.

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"Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить", - отметил он.

В больницу Оуэна доставляли на вертолете. Он сломал колено, запястье, а также челюсть. Также подозревается, что у него перелом двух позвонков.

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