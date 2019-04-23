Вибори-2019: інавгурація відбудеться протягом місяця [ Редактировать ]
У ЦВК залишилося опрацювати лише 5 сотих відсотка електронних протоколів. Володимир Зеленський переміг майже в усіх областях із загальним результатом понад 73%.
Чинний Президент Петро Порошенко здобув більшість на Львівщині та закордонному виборчому окрузі. Його результат майже 24,5%. Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до першого травня. Після цього, нардепи призначать дату інавгурації, яка має відбутися протягом місяця.
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