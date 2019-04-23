На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
На сході України втрати. Внаслідок ворожого обстрілу, там загинув один наш армієць, троє зазнали поранення.
За минулу добу бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. Двічі із забороненого озброєння. Під вогнем противника опинилися українські оборонці поблизу Мар'їнки, ПАвлополя, Авдіївки, ПопАсної та Золотого.
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