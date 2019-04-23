У Лондоні активісти влаштували лежачий протест [ Редактировать ]
Британські кліматичні активісти влаштували лежачий протест у Лондонському музеї природничої історії. Сотні людей повлягалися на підлогу в холі закладу під знаменитим гігантським скелетом синього кита.
Виступи, які тривають у Британії дев'ятий день, мають змусити владу до рішучих заходів з протидії глобальному потеплінню. За цей час поліція заарештувала понад тисячу протестувальників. Однак людей це не спиняє.
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