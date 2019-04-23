Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Лицо

Если в первую очередь вы заметили лицо, то у вас превалируют чувство собственного достоинства. У вас есть пунктик - к вам должны относиться, непременно, с уважением.

Вы достаточно самолюбивый человек, относящийся при этом со всей серьезностью к своим действиям, стремлениям, словам и времени. Вы стремитесь к тому, чтобы окружающие вас люди осознали данный факт и проявляли к вам уважение.

Дерево

Если сначала вы заметили дерево, то у вас в приоритете развитие, причем исключительно в долгосрочной перспективе. Вы серьезно относитесь лишь к долгоиграющим проектам. По складу характера вы перфекционист и маниакально развиваете то, что уже удачно стартовало.

Вы не собираетесь тратить свое время и силы на маленькие и незначительные проекты. Вы стремитесь к развитию в долгосрочной перспективе и сосредоточены исключительно на крупных делах.

Птицу

Если прежде всего ваш взгляд зацепил птицу, то вы стремитесь к свободе. Для вас очень важна возможность самостоятельного принятия решений. Вы жаждете сами распоряжаться своим временем и открыто высказывать свое мнение по любым вопросам.

Вы не выносите чужого давления и попыток манипуляций вами. Ваша личность требует свободы и не постоит за ценой в данном вопросе. Порой вы противоречивы, но решительно стремитесь к своим целям, соглашаясь дорого платить за самое дорогое для вас - за свободу во всех ее проявлениях.

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