Пожежники американського міста Юніон-Сіті, штат Каліфорнія, витягли з каналізації десятьох каченят. Відео опублікували у Твіттері.

Як пташенята потрапили в дощівку - невідомо. Їхня мама-качка була неподалік. І стежила за рятувальною операцією. Усе сімейство вогнеборці випустили на найближчий ставок.