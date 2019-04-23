В США пожежники врятували від смерті каченят [ Редактировать ]
Пожежники американського міста Юніон-Сіті, штат Каліфорнія, витягли з каналізації десятьох каченят. Відео опублікували у Твіттері.
Як пташенята потрапили в дощівку - невідомо. Їхня мама-качка була неподалік. І стежила за рятувальною операцією. Усе сімейство вогнеборці випустили на найближчий ставок.
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