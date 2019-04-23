Утром, 23 апреля, в полицию сообщили о том, что на площадке одного из дошкольных учебных заведений на улице Киевской во ​​Львове обнаружили тело неизвестного мужчины без признаков жизни, сообщает golos.ua.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Погибший - 39-летний иностранец.

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По факту совершения самоубийства открыли уголовное производство об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Киеве пенсионерка выбросилась из окна, а также экс-президент выстрелил в себя.