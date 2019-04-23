Во Львове иностранец повесился на детской площадке [ Редактировать ]
Утром, 23 апреля, в полицию сообщили о том, что на площадке одного из дошкольных учебных заведений на улице Киевской во Львове обнаружили тело неизвестного мужчины без признаков жизни, сообщает golos.ua.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Погибший - 39-летний иностранец.
По факту совершения самоубийства открыли уголовное производство об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Киеве пенсионерка выбросилась из окна, а также экс-президент выстрелил в себя.
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