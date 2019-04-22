Вся семья была дома: отец двоих детей покончил жизнь самоубийством [ Редактировать ]
В понедельник, 21 апреля, в Энергодаре Запорожской области, на улице Строителей, 40-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет mz.zp.ua.
Двухкомнатную квартиру, в которой нашли труп, делили между собой 2 семьи братьев. Один из них закрылся в ванной комнате и перерезал вены на руках. В момент самоубийства все жители квартиры были дома.
Тело нашли только утром после того, как из ванной комнаты длительное время не было слышно никаких звуков.
Мужчина написал предсмертную записку, в которой просит прощения за свой поступок. Предварительно, на такой шаг его подтолкнуло тяжелое финансовое положение. У него остались двое детей.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина повесился на мосту, а также студентка покончила с собой в летнем душе.
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