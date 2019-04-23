Новий претендент на крісло глави податкової. У конкурсному відборі, який проводила Комісія вищого корпусу державної служби - переміг заступник міністра фінансів, Сергій Верланов.

Його рекомендуватимуть на посаду очільника державної податкової служби. Рішення члени комісії ухвалили сьогодні. Працювати у міністерстві Сергій Верланов почав майже рік тому.

На посаді заступника міністра - чиновник займався реформуванням Державної Фіскальної Служби, податковою та митною політикою.