До Великодня готуються по всій країні. Завбачливі господині вже почали закуповувати продукти для святкового кошика. У скільки він обійдеться цьогоріч - вирішили дізнатися мої колеги. Вони навідалися на ринок і проінспектували ціни на головні святкові смаколики.

У середмісті Івано-Франківська Великодній ярмарок. Писанки, рушники, свічки, прикраси та кошики. Від традиційних з лози, до новинок сезону - із сіна. Ціни стартують від вісімдесяти гривень.

"Наші кошики привезені. Кошики дуже гарні. Вбирають наші умільці. Вбирають всі кошики відповідно більш барвінково, трояндочками, щоб були подібні до природніх кольорів", - говорить Марія Галько, продавчиня .

У Василя Думи кошики власного виробництва з натуральної лози. Ціни, порівняно з торішніми, зросли на п'ятдесят гривень.

"Ціни у нас доступні, від сто гривень, сто п'ятдесят, двісті п'ятдесят. В цьому році найбільш популярні такі білі кошики. Це акрилова краска, вже їх красимо так", - говорить Василь Дума, продавець.

Від різноманіття товару очі розбігаються, кажуть покупці. Проте визнають - при виборі все ж орієнтуватимуться саме на ціну.

"Щоб гарний був і вмістимий. Ну і звичайно, аби ціна була відповідна так чи ні. - А яка ціна для вас нормальна? - Для мене 250. Ну а що робити", - говорить Анастасія, жителька Івано-Франківська.

А от вартість рушничків та елементів декору - вже кілька років незмінна.

"Тридцять, сорок, шістдесять, сто двадцять. Так як тому пять років назад. Ціна одинакова".

Здорожчали й продукти. За хрін на ринку просять шість гривень. Майже півсотні доведеться викласти за великодню паску. Піднялися ціни і на м'ясні вироби.

"Останнім часом ковбаска стала смачніша так як сировина подорожчала стала смачніша на п'ять гривень, а м'ясо на десять дорожчим. Грудинка копчена на дровах домашня 195 гривень, балики 280 гривень. Шинка - 255", - говорить Роман, продавець.

"Переважно колечка йдуть на паску. А так це вже додатки - по половинці, по частинці, а в основному м'ясне люди собі печуть", - говорить Тетяна, продавець.

За підрахунками фахівців, порівняно з минулим роком, вартість великоднього кошика - зросла майже на вісім відсотків. Тож тепер він коштує в середньому сімсот гривень.

"Ой дуже багато. Десь на м'ясне піде коло п'ятисот гривень. Аби не більше. Ось дивлюся по цінах десь 500 дешевше не буде. Той рік було трохи дешевше", - говорить Анна, жителька Івано-Франківська.

Хоча ціни й "кусаються"- кажуть прикарпатці, та на святах вони економити не збираються. Тому цьогорічний великодній стіл буде не бідніший, ніж торік.