Організація за останні два місяці допомогла затримати близько шести тисяч нелегалів на американсько-мексиканському кордоні

Скандальні викриття у США. Лідер організації "Об'єднані конституційні патріоти" - угруповання, що допомагало прикордонникам затримувати нелегальних мігрантів - хизувався підготовкою до замахів на впливових посадовців - екс-президента Барака Обаму, лідерку демократів Гіларі Клінтон та філантропа Джорджа Сороса.

Таку інформацію про заарештованого у п'ятницю Ларрі Гопкінса - оприлюднило ФБР. Активіста анти-мігрантського руху - взяли під варту за порушення закону про зброю.

Його організація за останні два місяці - допомогла затримати близько шести тисяч нелегалів на американсько-мексиканському кордоні. Правозахисники звинуватили її членів у залякуванні мігрантів та називали "фашистською" поліцією.