"Конституційні патріоти" готувалися до замаху на Гіларі Клінтон [ Редактировать ]
Скандальні викриття у США. Лідер організації "Об'єднані конституційні патріоти" - угруповання, що допомагало прикордонникам затримувати нелегальних мігрантів - хизувався підготовкою до замахів на впливових посадовців - екс-президента Барака Обаму, лідерку демократів Гіларі Клінтон та філантропа Джорджа Сороса.
Таку інформацію про заарештованого у п'ятницю Ларрі Гопкінса - оприлюднило ФБР. Активіста анти-мігрантського руху - взяли під варту за порушення закону про зброю.
Його організація за останні два місяці - допомогла затримати близько шести тисяч нелегалів на американсько-мексиканському кордоні. Правозахисники звинуватили її членів у залякуванні мігрантів та називали "фашистською" поліцією.
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