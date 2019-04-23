Британці влаштували масову бійку через діжку пива [ Редактировать ]
У Великій Британії через діжку пива побилися жителі двох селищ. Це давній великодній звичай з майже тисячолітньою історією.
Щороку найзавзятіші жителі сусідніх селищ - Галатон та Медбурн змагаються, кому дістанеться підкинута на поле діжка.
Після запеклих баталій - переможці і невдахи братаються, разом куштують традиційний заячий пиріг і влаштовують костюмований парад вулицями рідного селища.
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