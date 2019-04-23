Володимир Гройсман проінспектував ремонт траси Київ-Одеса [ Редактировать ]
Відмовитись від імпорту російських нафтопродуктів - запропонував прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, уряд домовляється про поставки з інших країн.
А ще цього року Кабмін знову добре профінансує ремонт доріг. Роботи вже стартували на трасі Київ-Одеса. Наші кореспонденти усе бачили.
Траса Київ-Одеса. Тут завжди нескінченний потік машин і шалене навантаження на покриття. Автобан уже давно вкрився латками, капітального ремонту майже не було. Сергій у розпачі, каже вже й забув, коли комфортно їздив трасою міжнародного значення.
"Делали автобан, а получился автобум - дороги нет вообще кругом латки, латки - наляпали и все", - говорить Сергій Мехед, водій.
Та з минулого року дорогу все-таки почали ремонтувати. Щойно потеплішало на вулиці, шляховики знову взялися до роботи. Зруйноване покриття - повністю знімають, натомість - кладуть нове.
Це середній поточний ремонт ділянки траси на межі Черкаської й Київської областей. Такі ж роботи ведуться на автобані та в межах Вінницької області. Майстер з укладання асфальту Роман запевняє - нове покриття прослужить щонайменше 10 років, але за умови, що перенавантажені машини не їздитимуть.
"Таких не должно быть фур, их на весах не должны пропускать и контролировать оно ж просядет, начнуться хвили и начнуться ямы", - говорить Роман Колєхін, майстер з укладання асфальту.
Проінспектувати ремонт на трасу приїхав прем'єр-міністр. Керівник Черкаської обласної служби автодоріг доповів Володимиру Гройсману, що найближчим часом планують відремонтувати 10 кілометрів покриття. Щоправда, поскаржився - наданих державою двохсот мільйонів гривень вистачить тільки на 6 кілометрів.
"Ділянка від кордону Київської області і протяжністю близько десяти кілометрів. - Це плюс десять? - Близько 10 кілометрів, проте фінансування єсть на 6 кілометрів на даний час… - Але ви там зекономите і побудуєте 12".
Жарт це був чи настанова - прем'єр не уточнив. Але запевнив - особисто контролюватиме кожну копійку, витрачену на ремонт. Цьогоріч держава виділила на відновлення траси Київ-Одеса рекордні 800 мільйонів гривень, за них мають полагодити 70 найаварійніших кілометрів дороги. Загалом до 2022 року уряд планує з'єднати всі обласні центри країни якісними шляхопроводами, і йдеться не про ямкові ремонти.
"Ми були зараз в Київській області, там переходимо вже на середній поточний ремонт великими картами, правельними вирубками - там можуть бути і гарантії і він буде стояти. Завдання - збільшувати капітальний ремонт, реконструкції і будівництва, зменшувати ямковий ремонт фактично зараз цей процес вже пішов", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Наступного року держава планує профінансувати подальший ремонт траси Київ-Одеса на два з половиною мільярди гривень. Ці кошти залучать не тільки з Дорожнього фонду, а й з міжнародних фінансових організацій.
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