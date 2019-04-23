Верховна Рада розглядала скандальний закон про мову: всі подробиці [ Редактировать ]
Парламент у перший день роботи після виборів президента у роздумах. Передусім про подальшу долю Верховної Ради. Чи готуються нардепи до позачергових виборів та які завдання ставлять новому президенту - про це далі.
"Спочатку олівчком треба зробити такі лінії, придумати собі орнамент".
Поки в кулуарах парламенту вимальовують орнаменти писанок - у сесійній залі визначають завдання для нового президента. Наразі змін фракційних кольорів тут не видно, та й самих нардепів небагато. Атмосфера пожвавилася лише з появою Надії Савченко.
"Я не буду ставати в опозицію. Буду продовжувати праювати народний депутатом, оскільки давала присягу, подальшого майбутнього, політичного, так, я залишуся в політиці, я буду не сама, в мене є моя команда, представники якої поруч зі мною", - говорить Надія Савченко, народний депутат, позафракційна.
Інших об'єднань поки що не створюють. Натомість у кожній фракції свій список вимог до нового президента. Для коаліції головне - збереження курсу країни.
"Президент зобовязаний дотримуватись Основного закону, де чітко зазначено - україна прямує в НАТО і ЄС ключове завдання новообраного президента - повернення окупований територій і захист України від російсько збройної агресії", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, "Народний фронт".
Радикали тим часом - переймаються тарифами.
"Коли новообраний президент і його команда кажуть, що не мають відношення до тарифів і цін на газ - це неправда, тому що президент має право скасовувати рішення уряду, і ми вимагаємо від новообраного президента перший свій указ - скасування рішення уряду про підвищення цін на газ", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.
А в "Батьківщині" воліють якомога швидше побачити нові кадри.
"Він повинен почати робити це вже завтра, він повинен як мінімум точно оголосити кандидатів на ті посади, які згідно Конституції номінуються президентом - міністра оборони, СБУ, голову правління Нацбанку, членів НКРЄКП - яких приначає і звільняє президент одноосібно, частину членів антимонопольного комітету, я чекаю всіх цих кандидатур для того, щоб побачити реальну команду Зеленського і почути їх реальні програми", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".
Разом з тим у кожній фракції говорять про дострокові вибори парламенту. Та поки що з вірогідністю - 50 на 50. Мовляв, усе залежатиме від того, коли відбудеться інавгурація, оскільки розпустити парламент можна лише до 27 травня. Та якщо новий президент вступить на посаду раніше - буде час для перезавантаження.
"В період, коли передається зараз влада від одного президента до іншого - основну роль має зіграти парламент, Володимир Зеленський є достатньо недосвіченим президентом, йому потрібно буде сформувати нову команду, ознайомитись з курсом, ознайомитись з тим надбанням, з якими працював президент Порошенко і парламент, а тому спішити з розпуском парламент є недоцільним", - говорить Ірина Луценко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.
"Є вже зареєстровані постанови від депутатів про те, щоб інаугурацію зробити раніше, і достроково припинити повноваження парламенту восьмого скликання. Якщо люди висловили вотум довіри новому президенту- відповідно потрібно дати йому можливість провести швидкі зміни, а це означає призначити нового генпрокурора, нового керівника СБУ, міністра оборони, міністра зовнішніх справ, і перезавантажити уряд. Якщо наш парламент не здатен цих людей звільнити - ну то парламент має йти на перевибори", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".
"Непрацюючий парламент, рівень довіри в 4% громадян, це головна підстава для того, щоб цей парламент пішов на свалку історії, перш за все, після того, як змінений президент - у нас нові завдання і я вважаю, що у нас зявився шанс вирішити питання, які турбують людей - перш за все це питання миру, і наша політична сила буде наполягати на тому, щоб це були відкриті переговори, офіційні, з досягненням кінцевого результату, а не з імітацією переговорів, як це було до сьогоднішнього часу", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
А парламент уже другий місяць монотонно розглядає мовний законопроект. Хоча цього тижня спікер обіцяє вийти на фінішну пряму, а на четвер - оголосили депутатську мобілізацію. Тим часом, у Раді зареєстрували ще одну постанову - про відкликання Парубія з посади Голови Верховної Ради. І в стінах парламенту активно збирають підписи під документом.
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