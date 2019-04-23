Прем'єра Британії хочуть відправити у відставку [ Редактировать ]
Нова змова проти британського прем'єра. Тереза Мей може втратити посаду вже в найближчі місяці. Бунтують її соратники із Консервативної партії. Яким чином лідера уряду збираються відправити у відставку і за що розкаже наш британський кореспондент Світлана Чернецька.
Прибічники британського прем'єра шукають способи її позбутися. Наразі в Терези Мей діє імунітет. Вона виграла голосування щодо вотуму недовіри чотири місяці тому. Тож тепер до грудня колеги з Консервативної партії не мають права її чіпати. Але це не зупиняє тих, хто глибоко розчарувався в прем'єрові. Вони навіть готові змінити партійні правила. Насамперед місіс Мей вважають винною в тому, що процес брекзиту зайшов у глухий кут.
А це, у свою чергу, відвертає прихильників від Консервативної партії. Уже наприкінці травня вибори до Європарламенту. І консерватори розуміють - сподіватися на гарні результати не варто. Відбілити репутацію партії можна лише завдяки зміні лідера, вважають близько 70% депутатів.
"Що ж до Терези Мей, то про неї можна сказати "ніколи не кажи ніколи". Невдоволення в її партії лише наростає, і я не здивуюся, якщо спроби її відставки триватимуть навіть після виборів до Європарламенту", - говорить Ананд Менон, політичний аналітик.
Бунтують проти прем'єра й низи. Голови первинних партійних осередків скликають позачерговий з'їзд консерваторів. Він відбудеться вже наступного місяця. На зібранні мають намір висловити вотум недовіри прем'єру. Це рішення не буде обов'язковим до виконання. Але стане серйозним моральним тиском на лідера, а також змусить ще активніше діяти депутатів і таки знайти способи позбутися Мей. Сама Тереза пообіцяла, що піде з посади, щойно доведе брекзит до кінця. Та вочевидь - терпець її прибічникам урветься раніше.
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