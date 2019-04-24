П'яна "швидка". В Івано-Франківську на виклик до хворого приїхала бригада напідпитку. Обурені люди викликали поліцейських. Від яких медики намагалися втекти. Чим усе завершилося - розкаже Жанна Дутчак.

Син із батьком чекали на ось цій автобусній станції. Раптом старшому чоловікові стало зле. Син негайно викликав швидку допомогу. Та коли медики приїхали, виявилося, що всі вони були напідпитку.

Лікар, фельдшер і навіть водій усі троє були настільки п'яні, що не змогли надати першу допомогу, розповів чоловік. Він одразу зателефонував у поліцію, але медики на їх приїзд чекати не стали.

"Зі слів заявника, він коли ці ознаки виявив, він хотів зупинити щоб дочекалися поліції, але водій дав по газах з його слів. І чуть його не збив. Тому він вирішив все таки звернутися щоб ми найшли цю машину, цей екіпаж", - говорить Михайло Грицишин, інспектор патрульної поліції.

Машину швидкої патрульні наздогнали в одному з дворів міста (відео з нагрудних камер).

"Працівники швидкої медичної допомоги рухались по тротуару, що було досить дивно, вони намагались втекти, уникнути спілкування з працівниками поліції. Вже по факту вони були зупинені", - говорить Олена Біла, патрульний поліцейський.

Проходити тест на алкоголь на місці медики відмовились. Їх відвезли до обласного наркодиспансеру. Результати підтвердили всі троє вживали спиртне. За допустимої норми нуль два проміле в лікаря й фельдшера показник був у чотири рази вищим, а у водія швидкої в шість. Сьогодні Івано-франківська станція швидкої допомоги - "гуде". Всі розмови лише про пригоди колег.

"Якщо це дійсно так було і буде доведено, це пляма на весь колектив. Я знаю цих людей, вони багато років працюють мені просто дивно. Мені не віриться в це. Чи це правда. Це треба ще довести", - говорить Ірина Симочко, фельдшер.

За словами головного лікаря станції в закладі розпочали службове розслідування. Медиків, які дозволили собі приїхати на виклик напідпитку, відсторонили від роботи. А от водій працює з тимчасовим посвідченням. Адже на станції катастрофічно не вистачає водіїв. Більш як двадцять місць - вакантні.

"Буде звільнення із посади якщо ми будемо мати юридично підтверджену доказову базу вживання алкоголю. Вони визнають що вони пили дома. Що вони на робочому місці це не вживали. Тобто у них був стан після спяніння напередодні", - говорить Ігор Ковалюк, головний лікар КЗ "Івано-франківська станція швидкої медичної допомоги".

"Їх зупиняли ввечері, і чесно кажучи тоді просто питання - скільки треба було випити накануне ввечері, щоб наступний день ввечері в тебе був знову такий показник алкоголю", - говорить Олена Біла, патрульний поліцейський.

У поліції на водія та медиків склали протоколи. А чоловік із хворим батьком - змушений був їхати в лікарню на таксі.