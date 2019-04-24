В России назвали мотивы керченского стрелка, который устроил кровавый теракт в политехническом колледже в прошлом году. Глава Следкома России Александр Бастрыкин заявил, что Владислав Росляков подвергался постоянным унижениям сокурсников, потому что не мог позволить себе одежду известных брендов, пишет ТАСС.

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Это, по словам следователя, могло и послужить мотивом для совершения бойни в стенах учебного заведения. Причиной такого поступка является унижение на основе разного имущественного положения, отметили в Следкоме РФ. Бастрыкин добавил, что керченского стрелка постоянно унижали из-за того, что он покупал одежду на рынке, так как у его мамы не было денег.

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Глава Следкома РФ подчеркнул, что сегодня необходимо поощрять "нравственное и положительное поведение" граждан.

В результате теракта 17 октября 2018 года погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.