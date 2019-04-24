Теракт в Керчи: в России назвали мотиви стрелка [ Редактировать ]
В России назвали мотивы керченского стрелка, который устроил кровавый теракт в политехническом колледже в прошлом году. Глава Следкома России Александр Бастрыкин заявил, что Владислав Росляков подвергался постоянным унижениям сокурсников, потому что не мог позволить себе одежду известных брендов, пишет ТАСС.
Это, по словам следователя, могло и послужить мотивом для совершения бойни в стенах учебного заведения. Причиной такого поступка является унижение на основе разного имущественного положения, отметили в Следкоме РФ. Бастрыкин добавил, что керченского стрелка постоянно унижали из-за того, что он покупал одежду на рынке, так как у его мамы не было денег.
Глава Следкома РФ подчеркнул, что сегодня необходимо поощрять "нравственное и положительное поведение" граждан.
В результате теракта 17 октября 2018 года погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
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