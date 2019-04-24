Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила нормативы здорового артериального давления у людей, сообщает European Heart Journal.

Теперь верхняя граница нормы по новым параметрам составляет 130 на 80 мм рт. столба.

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Отмечается, что ранее давление советовали снижать при значении 140 на 90 мм рт. столба. Для людей в возрасте моложе 65 лет здоровым ориентиром является верхнее давление в пределах 120-129 мм. рт. столба. Для пациентов старше 65 лет значение не должно превышать 139 мм. рт. столба.

"Независимо от заболеваний и степеней риска нижнее давление должно оставаться в пределах 80 мм. рт. столба", - заявили европейские кардиологи.

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