Какие таблетки категорически запрещается делить на части [ Редактировать ]
Таблетки делят по разным причинам: для экономической выгоды, для подбора необходимого дозирования (особенно это касается препаратов от болезней сердца и сосудов), пишет 24tv.ua.
Какие таблетки нельзя делить:
1) таблетки без специальной насечки.
При разделении в половинках будет разное число молекул вещества, а значит - эффект от лечения будет меняться. Особенно это опасно при приеме антибиотиков, антикоагулянтов, антигипертензивных препаратов.
2) круглые выпуклые таблетки.
Разделить их поровну невозможно. Последствия такие же, что и у таблеток без специальной насечки.
3) таблетки со специальным покрытием и длительной формой высвобождения лекарственного препарата.
По мере растворения оболочки желудочно-кишечным трактом молекулы вещества постепенно поступают в кровь. Если нарушить оболочку, то препарат разрушится в желудке преждевременно, а лечебный эффект будет значительно отличаться от ожидаемого результата.
4) таблетки с несколькими действующими веществами в составе.
Все потому, что молекулы препаратов перемешаны между собой хаотично, при делении неизвестно сколько и какого именно вещества окажется в той части, которую вы примете. Поэтому последствия непредсказуемы.
5) капсулы.
Какие таблетки делить можно
• таблетки с 1 или 2 насечками для разделения могут быть разделены на равные части;
• таблетки, содержащие в составе 1 лекарственное вещество.
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