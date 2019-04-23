Таблетки делят по разным причинам: для экономической выгоды, для подбора необходимого дозирования (особенно это касается препаратов от болезней сердца и сосудов), пишет 24tv.ua.

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Какие таблетки нельзя делить:

1) таблетки без специальной насечки.

При разделении в половинках будет разное число молекул вещества, а значит - эффект от лечения будет меняться. Особенно это опасно при приеме антибиотиков, антикоагулянтов, антигипертензивных препаратов.

2) круглые выпуклые таблетки.

Разделить их поровну невозможно. Последствия такие же, что и у таблеток без специальной насечки.

3) таблетки со специальным покрытием и длительной формой высвобождения лекарственного препарата.

По мере растворения оболочки желудочно-кишечным трактом молекулы вещества постепенно поступают в кровь. Если нарушить оболочку, то препарат разрушится в желудке преждевременно, а лечебный эффект будет значительно отличаться от ожидаемого результата.

4) таблетки с несколькими действующими веществами в составе.

Все потому, что молекулы препаратов перемешаны между собой хаотично, при делении неизвестно сколько и какого именно вещества окажется в той части, которую вы примете. Поэтому последствия непредсказуемы.

5) капсулы.

Какие таблетки делить можно

• таблетки с 1 или 2 насечками для разделения могут быть разделены на равные части;

• таблетки, содержащие в составе 1 лекарственное вещество.

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