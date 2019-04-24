Ребенка удочерила американская семья в четырехлетнем возрасте. У девочки от рождения нет кистей рук, передает "Корреспондент".

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Третьеклассница Сара Хинсли переехала в штат Мэриленд, США, когда ее в четырехлетнем возрасте удочерила американская семья. Английскому она научилась у своей сводной сестры Вероники. Тогда же девочка начала писать английские буквы.

Десятилетняя девочка получила награду Николаса Максима за каллиграфию. Ее вручают школьникам с инвалидностью или с задержкой в интеллектуальном развитии.

Ранее сообщалось, что девушка отказалась от свадьбы ради денег, а также что парашютист врезался в дом и чудом выжил.