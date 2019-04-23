Чудом выжил: парашютист врезался в дом (видео) [ Редактировать ]
Парашютист на скорости врезался в стену дома и остался в живых, передает Daily Mail.
На видео видно, как мужчина готовится к посадке в заселенном районе. Он медленно идет на снижение, когда его парашют подхватывают мощные потоки ветра.
В результате парашютист теряет управление, пролетает мимо двухэтажного строения и врезается в стену противоположного дома. На последних секундах ролика спортсмен-экстремал падает спиной на землю и остается живым.
Ранее сообщалось, что мужчина отдаст лотерейный выигрыш на отдых для 92-летней бабушки, а также что смелая кошка прогнала стаю собак.
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