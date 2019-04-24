Не "Брекзитом" єдиним. У британських політиків на перший план вийшли кліматичні проблеми. Депутати закликають оголосити "надзвичайну кліматичну ситуацію". У Лондоні вже другий тиждень триває акція непокори організації "Повстання проти вимирання".

Чого активістам уже вдалося домогтися - в матеріалі Світлани Чернецької.

Під супровід барабанів та вигуків. Активісти вже другий тиждень намагаються привернути якомога більше уваги до кліматичних проблем. Багато із цих людей мешкає в наметах в центрі Лондона. Зараз вони біля парламенту. Намагаються докричатися до депутатів.

"Для мене участь у протестах - це захист мого майбутнього. Адже якщо уряд просто зараз не почне діяти, то мої діти та онуки, як і я сам, житимуть у злиднях, небачених раніше", - наголосив Даніель, протестувальник.

Доки 17-річний Даніель протестує під парламентом, у його стінах приймають ще молодшу активістку. 16-річна шведка Ґрета Тунберг - знаменитість серед кліматичних борців, яка торік першою почала пропускати шкільні уроки задля протестів під шведським парламентом. Тепер її приклад наслідують у всьому світі.

"Я розумію, що багато з вас не хоче нас слухати, мовляв, ми лише діти. Та ми тільки повторюємо слова кліматичних науковців. Тепер у нас, напевно, навіть немає майбутнього. Бо ви продали його кільком людям, які заробляють нечувані гроші", - наголосила Ґрета Тунберг, кліматична активістка зі Швеції.

Дівчина зі Швеції виявилася на диво обізнаною в британській політиці. Вона зірвала овації депутатів, звинувачуючи Лондон у розширенні видобування сланцевого газу, нафти та розбудові аеропортів.

"Твій голос - тихий, спокійний і ясний - як голос нашої свідомості. Слухаючи тебе, я захоплююсь твоїми словами, але також відчуваю відповідальність та провину", - зазначив Майк Гоув, міністр з питань довкілля Великої Британії.

Танберг зустрілася з ключовими британськими політиками і отримала запевнення, що надалі Лондон активніше боротиметься з кліматичними проблемами.