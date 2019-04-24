У Польщі запровадили 13 пенсію, - відповідний закон підписав президент країни Анджей Дуда. Разову допомогу 888 злотих - це приблизно 206 євро - виплатять усім, хто отримує пенсію за віком або інвалідністю. Це близько 10 мільйонів поляків.

Така фінансова підтримка ,за словами урядовців, стала можливою завдяки позитивній ситуації на ринку праці та зростанню зарплатні в країні.

І про інші міжнародні події - далі в огляді.

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До трьохсот п'ятдесяти дев'яти зросла кількість жертв терактів на Шрі-Ланці. Затримано 60 підозрюваних в атаках. Правоохоронці продовжують посилене патрулювання та обшуки. Тільки за середу контрольованими вибухами фахівці знешкодили три підозрілих предмети в передмісті столиці та туристичному місті Катана. Відповідальність за криваві великодні розправи на себе взяли бойовики "Ісламської держави". Президент країни звільнив голів силових відомств, що злегковажили попередженням про загрозу терористичних нападів.

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У М'янмі жертвами зсуву ґрунту стали 54 гірники нефритової копальні. Обвалився пагорб над кар'єром, поховавши під купою землі людей і техніку з двох підприємств. Усе сталося так раптово, що система сповіщення не встигла попередити робітників про небезпеку. Більшість нефритових рудників в країні працює напівлегально. Щороку такі копальні видобувають каміння на десятки мільярдів доларів.

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Понад півсотні людей загинули через потужні зливи в Південно-Африканській Республіці. Дощі спричинили повені та зсуви, які зруйнували багато будівель. Зокрема й церкву, там саме тривала служба. Під уламками живцем поховало 13 людей. Негода не вщухає в країні понад тиждень. Влада відрядила в постраждалі регіони армійців. Таке саме лихо й в Уганді. Там жертвами повеней, спричинених дощами, стали два десятки людей.

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У Каліфорнії автомобіль врізався в пішоходів. 8 постраждалих - у лікарні. Наймолодшому з них 13 років. Інцидент стався в місті Саннівейл. Водія затримали. Поліція вважає його дії умисними, однак про мотиви не повідомляє.

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Щасливий порятунок у Китаї. Водій, що мчав заміською трасою, дивом встиг загальмувати перед самим зсувом ґрунту. Купа землі засипала дорогу лише за кілька сантиметрів від капота автівки. Обвал спричинили зливи. Автошлях довелося перекрити на кілька днів.

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А в Новій Зеландії дивом врятувався екіпаж гелікоптера парамедиків. Вертоліт упав у холодні води Південного океану. Троє чоловіків уночі вплав дісталися найближчого острова. Там за добу їх і знайшли рятувальники. Кажуть, надії розшукати постраждалих було дуже мало, аж раптом вони побачили серед скель яскраві жилети колег.