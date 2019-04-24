На Рівненщині загорівся найбільший заповідник України [ Редактировать ]
На Рівненщині горів один із найбільших природних заповідників України. Вогонь охопив майже 2 гектари.
До боротьби з полум'ям залучили працівників лісового господарства, допомагали і місцеві жителі.
Це другий за розміром природний заповідник в Україні після Кримського. Розташований на півночі Рівненщини - саме в цій місцевості найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі.
"Зупинити вогонь вдалося завдяки силами державного заповідника. Попередньо, можна сказати, що виникла пожежа через спалювання сухої трави", - зазначила Світлана Горошко, речниця Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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