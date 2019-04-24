На Рівненщині горів один із найбільших природних заповідників України. Вогонь охопив майже два гектари.

До боротьби з полум'ям залучили працівників лісового господарства, допомагали й місцеві жителі.

Це другий за розміром природний заповідник в Україні після Кримського. Розташований на півночі області. Саме в цій місцевості найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі. У лісгоспі кажуть: імовірна причина займання - це спалювання сухої трави.