На Рівненщині горів один із найбільших заповідників України [ Редактировать ]
На Рівненщині горів один із найбільших природних заповідників України. Вогонь охопив майже два гектари.
До боротьби з полум'ям залучили працівників лісового господарства, допомагали й місцеві жителі.
Це другий за розміром природний заповідник в Україні після Кримського. Розташований на півночі області. Саме в цій місцевості найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі. У лісгоспі кажуть: імовірна причина займання - це спалювання сухої трави.
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