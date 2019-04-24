Вшанували жертв геноциду вірмен сьогодні й в Одесі. Як усе було - дивіться далі.

Вірменська церква на Гагарінському плато в Одесі. Священик розпочинає молебень: в пам'ять про співвітчизників, які загинули під час геноциду вірмен - на території сучасної Туреччини, що розпочався сто чотири роки тому.

"Сегодня, 24 апреля весь армянский народ по всему миру во главе с духовенством чтят память святых мучеников, павших во время Геноцида армян во имя веры и во имя отечества", - зазначив Абгар Глчян, настоятель Вірменської апостольської церкви ім. Святого Григорія Просвітителя.

Під час Першої світової війни влада Османської імперії звинуватила вірменське населення в пособництві армії супротивника. І на цій підставі почалося масове знищення вірмен-християн. Упродовж восьми років людей катували й депортували.

"Территория, где со времен Ноя жил армянский народ, фактически полностью осталась без армян. Были разрушены тысячи и тысячи церквей, школ", - наголосив Самвел Тигранян, голова Одеської вірменської громади.

Люди поклали квіти до хреста-каменю, встановленого в пам'ять про загиблих у ті дні. До церемонії приєдналися і представники "Опозиційної платформи - За життя".

Князь Хачатрян - депутат Одеської облради каже: треба пам'ятати про трагедію вірменського народу, щоб подібні злочині ніколи не повторилися.

"Я считаю, что мир должен услышать и от этого будет только польза всему миру, и они будут понимать: кто будет делать такие шаги или такие поступки - что это никогда не забудут, и за это надо будет рано или поздно отвечать!", - наголосив Князь Хачатрян, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Зі словами підтримки до вірмен звернувся й нардеп Микола Скорик. Опозиціонер зауважив: Україна й досі не визнала Геноцид вірменського народу, хоча 27 країн світу вже це зробили.

"Армянская диаспора это одна из наиболее влиятельных диаспор в нашей стране, одна из наиболее патриотических диаспор, это люди - которые сохранили свою национальную идентичность и память о своих корнях в Армении и которые активно работают на благо нашей страны Украины. Геноцид армян признан в большинстве стран Европы, признан в США, и я думаю - Украина, как дружественная страна к Армении, должна сделать то же самое", - підкреслив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Увечері молодь і присутні гості об'єдналися в національному танці - на знак того, що життя вірменського народу триває.