Волонтери з Чернівців відправили великодні подарунки військовим [ Редактировать ]
Дві сотні великодніх подарунків відправили на Схід волонтери з Чернівців. Кажуть, українські оборонці мають відчувати, що про них пам'ятають і дбають. Разом із благодійниками гостинці готували і мої колеги.
В цьому волонтерському офісі яблуку ніде впасти: тут готують великодні пакунки для бійців на сході.
"В цій коробочці все традиційно - і пряник, це свячена проскурка, свічка, яйця-крашанки і смаколики. Для того, щоб порадувати і принести святковий дух для кожного солдата, до якого їде наш волонтер".
Таких пакунків дві сотні. Стільки ж місцеві господині спекли й домашніх пасок.
"Якщо раніше доба, то зараз до доби йде часу на те, щоби сформувати, укомплектувати. І дуже приємно, що ніхто не відмовляється. Навпаки, кажемо - можете долучитись? Так, можемо", - говорить Володимир Дорош, волонтер.
Допомагали з відправленнями і студенти - плели маскувальні сітки і навіть приготували 100 літрів салату.
"Олівє складається з інгедієнтів: все нарізано, щоб, не дай Боже, в дорозі не зіпсувалося. Тому що, ви знаєте, цибуля може посиніти, ковбаса може зіпсуватися. Тобто, всі підморожене, нарізане, але не змішане. Хлопці собі самі все змішають", - Інна Голик, волонтерка.
Підготували сюрприз і лісівники великодні кошики з домашньою випічкою та м'ясом. На схід передають також інструменти.
"Необхідний інструмент, який пригоджується і в господарстві, так і на лінії розмежування: це лопати, сокири, цвяхи, пилки. Тобто, інструмент, який потрібен для будівництва, для організації оборонних споруд і роботи на них", - говорить Володимир Пилип'юк, начальник відділу лісового господарства Чернівецького обласного управління ЛМГ.
Пакунки з гостинцями та всім необхідним бійці отримають вже в п'ятницю. Тож великдень зможуть провести хоча й далеко від рідних, але з частинкою домашнього тепла.
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