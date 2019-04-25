У Запоріжжі на здирництві затримали колишнього інструктора Нацгвардії та його подільника. Вони вимагали п'ять тисяч доларів у жінки, яка втратила чоловіка-моряка і одержала значну грошову компенсацію від страхової компанії.

Чоловіки спершу шантажували вдову. Різали колеса на автівці, згодом - спалили її машину. Врешті жінка звернулась до поліції. Зловмисників затримали "на гарячому", їм загрожує до семи років тюрми.