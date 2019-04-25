У Запоріжжі на здирництві затримали колишнього інструктора Нацгвардії [ Редактировать ]
У Запоріжжі на здирництві затримали колишнього інструктора Нацгвардії та його подільника. Вони вимагали п'ять тисяч доларів у жінки, яка втратила чоловіка-моряка і одержала значну грошову компенсацію від страхової компанії.
Чоловіки спершу шантажували вдову. Різали колеса на автівці, згодом - спалили її машину. Врешті жінка звернулась до поліції. Зловмисників затримали "на гарячому", їм загрожує до семи років тюрми.
по теме
На кордоні з Польщею спіймали злочинця з бурштином
Його зупинили на українсько-польському кордоні в пункті пропуску Краковець. Під заднім сидінням авто прикордонники виявили схованку з необробленим камінням різного розміру
Полицейские со стрельбой гнались за "евробляхером": что случилось
Во время одного из ночных дежурств в Броварах патрульные полицейские остановили автомобиль Audi на еврономерах
В Україні готуються до великодня
До Великодня вже готуються по всій країні. Завбачливі господині почали закуповувати продукти до святкового столу
Звільнення моряків: Москва кардинально змінила тон розмови
Трибунал у Гаазі призначив дату засідання щодо полонених моряків. Публічні слухання в Міжнародному трибуналі з морського права, куди Україна звернулась із запитом вжити заходів щодо Росії для звільнення бранців
Владелец кафе уволил персонал из-за украинского языка
В Запорожье владелец итальянского кафе уволил с работы сотрудников, которые не говорили с клиентами на украинском языке