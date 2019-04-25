Міжнародні партнери засудили рішення Москви [ Редактировать ]
Рішення Москви роздавати російські паспорти в ОРДЛО рішуче засудили і міжнародні партнери України. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив: провокаційні дії Кремля нівелюють зусилля щодо реалізації Мінських домовленостей. І додав: жителі Донбасу, передусім, українці.
Підтримку суверенітету та територіальної цілісності України висловило й посольство Сполучених Штатів. Указ Путіна назвали абсурдним. Аналогічною була реакція посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. У Твіттері вона написала, що такі дії Федерації не сприяють залагодженню конфлікту.
Спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу обговорить сьогодні Рада Безпеки ООН. Засідання скликали на вимОгу української сторони. Почнеться воно о 15 за місцевим часом це десята вечора за Києвом.
по теме
Российские паспорта на Донбассе: заявление Украины станет официальным документом ООН
Заявление МИД Украины относительно решения Кремля о выдаче российских паспортов украинцам на оккупированных территориях Донбасса будет распространено как официальный документ Генассамблеи ООН
Російські паспорти на Донбасі: Україна скликає Радбез ООН
Україна звернулася до Радбезу ООН щодо спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу та вимагає скликати засідання Ради безпеки
Зеленський відреагував на скандальний указ
На скандальний указ відреагували і у Володимира Зеленського. У команді новообраного президента вважають, що у такий спосіб Росія визнала свою відповідальність за події на Донбасі
Девушка сделала пластическую операцию, чтобы попасть в Канаду
В этом документе присутствовала действующая виза Канады, которой женщина и планировала воспользоваться, сообщили в Госпогранслужбе Украины
Видача російських паспортів: Україна занепокоєна новим етапом окупації Донбасу
Україна звернулася в Радбез ООН - через рішення Росії спростити процедуру видачі жителям окупованого Донбасу російських паспортів