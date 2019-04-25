Рішення Москви роздавати російські паспорти в ОРДЛО рішуче засудили і міжнародні партнери України. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив: провокаційні дії Кремля нівелюють зусилля щодо реалізації Мінських домовленостей. І додав: жителі Донбасу, передусім, українці.

Підтримку суверенітету та територіальної цілісності України висловило й посольство Сполучених Штатів. Указ Путіна назвали абсурдним. Аналогічною була реакція посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. У Твіттері вона написала, що такі дії Федерації не сприяють залагодженню конфлікту.

Спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу обговорить сьогодні Рада Безпеки ООН. Засідання скликали на вимОгу української сторони. Почнеться воно о 15 за місцевим часом це десята вечора за Києвом.