26 апреля 1986 года - трагическая дата в истории Украины. Именно в этот день 33 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Это событие является одной из самых страшных катастроф в истории человечества. Авария на украинской станции, случившаяся 26 апреля, привела к трагическим последствиям небывалых масштабов: сотням жертв, разрушенным жизням и подрыву экосистемы Украины.

Хронология событий

В 01:23 в городе Припять произошло два тепловых взрыва и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате взрыва возник масштабный пожар.

Под радиоактивное излучение в результате взрыва в Чернобыле попали 1,9 миллионов человек в Украине. В ликвидации последствий на ЧАЭС принимали участие от 600 до 800 тысяч человек со всего СССР. Более 70 тысяч из них стали инвалидами. Кроме того, от последствий взрыва на станции погибли от 4000 до 10000 человек.

В целом в результате Чернобыльской катастрофы пострадали 8,4 миллиона человек – в Беларуси, России, Украине и других странах, в частности, Европы.

Жители Украины и других стран мира не сразу узнали о жуткой катастрофе, так как советские власти изначально замалчивали факт аварии в Чернобыле. Кроме того, местные жители сами не знали о случившемся. Власти снабдили их достаточным количеством йода, который якобы должен был защитить от радиационных облучений.

Чиновники приказали эвакуировать население только в полдень 27 апреля. Однако многие жители к тому времени уже получили огромные дозы радиации. В результате аварии радиационный уровень превысил нормальные показатели в тысячу раз!

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Почему произошла катастрофа?

В официальном отчете советского правительства говорилось, что виновниками аварии стали сотрудники ЧАЭС, которые якобы были плохо обучены. В свою очередь, персонал многие годы утверждал, что об опасном режиме станции, вообще проинформированы не были. Ни одна должностная инструкция и сам регламент реактора РБМК не содержал прямого запрета на работу в таком режиме.

Однако во время суда по делу "виновников" катастрофы, во внимание были приняты только "человеческий фактор". Информация о том, что станция не была оснащена полноценной системой защиты, а уровень автоматического управления и контроля был слишком низок, никак не повлияла на ход расследования. Поэтому к тюремному заключению были приговорены исключительно работники Чернобыльской атомной электростанции. Ни один из проектировщиков к ответственности не был притянут.

В 1991 году было проведено еще одно исследование. Эксперты пришли к выводу, что защитная система реактора была спроектирована неправильно и с нарушениями. Однако об этом факте разработчики умолчали. В итоге Международное агентство по атомной энергии, которое ранее сделало свой вывод на основе информации из советского отчета, обвинило СССР в даче дезинформации. В агентстве заявили, что советская сторона передала международным исследователям ложные данные об инструкциях для персонала - например, эксплуатация реактора на низкой мощности (это одно из условий, при котором срабатывает "конечный эффект" - ред.), на самом деле не была запрещена.

Для того, чтобы предотвратить распространение смертельных выбросов власти решили соорудить специальный саркофаг - Укрытие. Саркофаг был построен за рекордные 206 дней. В 2007 году началось строительство новой защитной конструкции - Укрытие 2. Однако, конструкцию над четвертым энергоблоком весом более 36 000 тонн возвели только в 2016 году. В марте 2018 года саркофаг над ЧАЭС накрыли герметичной мембраной для минимизации выбросов радионуклидов из внутреннего радиоактивно загрязненного пространства в окружающую среду.

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Новая жизнь в Чернобыльской зоне отчуждения

Природа, к которой рука человека не прикасалась на протяжении 30 лет, забурлила в зоне ЧАЭС с новой силой - Чернобыль буквально кишит дикими животными. Природа в зоне отчуждения просто расцвела: популяция (волков, оленей, бобров, лисиц, орлов и других животных) и разнообразие видов, проживающих там, могут конкурировать с самыми известными заповедниками и парками мира. Также здесь опять появились уникальные для Украины бурые медведи.

В зоне отчуждения ученые также зафиксировали рысей, диких кабанов, лосей, зайцев, речных выдр, косуль, сов, журавлей и других животных. Также в зоне отчуждения есть несколько видов летучих мышей, которые занесены в международную "Красную книгу".

Чернобыльская катастрофа по своим масштабам приравнивается к аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Этим событиям присвоили 7-1 уровень опасности по Международной шкале ядерных событий (INES).

Трудно представить себе тот ужас, который пережили тогда местные жители. Спору нет, Чернобыль - прекрасное место даже сейчас, а в его отчуждении есть поистине что-то великое. Однако застывшая там навеки тишина пробирает до мурашек. Это трагедия Украины и украинского народа, которая никогда не должна быть забыта…

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