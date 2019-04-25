Из Беларуси в Украину надвигаются лесные пожары: на границе дежурит 14 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 70 человек личного состава спасателей, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области.

По информации ГСЧС, очаги возгорания сухой травы, кустарников и подстилки в лесных массивах вблизи сел: Старое Село, Глинное, Буда, Дроздынь, Карпиловка, Рокитновского района, села Будымля, Дубровицкого района и села Хотинь, Березновского района локализованы и ликвидированы силами спасателей, лесников, полиции, пограничников и местного населения.

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В Рокитновском районе работает рабочая группа из представителей Главного управления ГСЧС области, органов власти, лесной охраны, полиции и государственной пограничной службы, отметили спасатели.

"Ситуация с пожарами круглосуточно мониторится и находится под полным контролем. Спасатели с помощью дрона проводят аэроразведку местности. На границе с Республикой Беларусь с целью недопущения лесного пожара на территорию Украины дежурит 14 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 70 человек личного состава спасателей", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве на ходу загорелся микроавтобус. А также во время пожара в Кривом Роге погибли дети.