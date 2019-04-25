Пожежа у лісах Білорусі загрожує Україні [ Редактировать ]
На Рівненщині вже другу добу вирує пожежа в одному з найбільших заповідників України. Напередодні ввечері - полум'я вдалося локалізувати. Та вигоріти встигло близько двох гектарів заповідного лісу.
В селах на півночі регіону і далі виявляють нові осередки займання. Вони розрослися майже на 10 гектарів. Для боротьби з вогнем об'єдналися співробітники лісового господарства, рятувальники та місцеві жителі - обкопують місця загорання, риють рови.
Втім, до України підступає лихо ще й з боку наших сусідів - у Білорусі вже кілька днів поспіль намагаються загасити майже 200 гектарів лісу. Вогонь наближається до кордону. Там уже чатують рівненські рятувальники з десятками одиниць техніки.
по теме
ЧП на границе с Беларусью: что произошло (фото)
Из Беларуси в Украину надвигается угроза
На Рівненщині горів один із найбільших заповідників України
До боротьби з полум'ям залучили працівників лісового господарства, допомагали й місцеві жителі
Скандальний допис українського політолога обурив Францію
Український політолог виклав пост, у якому написав: "Президентові Франції пощастило, що після візиту Володимира Зеленського спалахнув тільки Собор Паризької Богоматері"
В Одессе загорелась психиатрическая больница (видео)
Во вторник, 16 апреля, в Одессе загорелся областной медицинский центр психического здоровья