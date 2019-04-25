На Рівненщині вже другу добу вирує пожежа в одному з найбільших заповідників України. Напередодні ввечері - полум'я вдалося локалізувати. Та вигоріти встигло близько двох гектарів заповідного лісу.

В селах на півночі регіону і далі виявляють нові осередки займання. Вони розрослися майже на 10 гектарів. Для боротьби з вогнем об'єдналися співробітники лісового господарства, рятувальники та місцеві жителі - обкопують місця загорання, риють рови.

Втім, до України підступає лихо ще й з боку наших сусідів - у Білорусі вже кілька днів поспіль намагаються загасити майже 200 гектарів лісу. Вогонь наближається до кордону. Там уже чатують рівненські рятувальники з десятками одиниць техніки.