До побачення, п'ятисотка. У країнах єврозони більше не випускатимуть купюри такого номіналу. Чому й коли банкноти остаточно зникнуть з обігу - розкаже Тетяна Логунова.

Фіолетові банкноти найбільшого номіналу - 500 євро - більше не випускатимуть. Припинити друк Європейський Центробанк вирішив ще три роки тому й дав країнам єврозони час підготуватися. Більшість держав припинила випускати п'ятисотки ще торік, Німеччина і Австрія зроблять це останніми - вже завтра.

Відмовитися від купюр номіналом півтисячі євро - Європейський центробанк вирішив з кількох причин. По-перше, саме ці банкноти підробляли частіше за інші. По-друге, використовували їх для відмивання грошей, ухиляння від сплати податків і розрахунків у кримінальному світі.

Жителі країн Єврозони - до вилучення п'ятисоток з обігу ставляться спокійно. Більшість із них розраховується картками, а купюри такого номіналу - навіть у руках ніколи не тримала.

"Ні, у мене немає. Я п'ятисотку й не бачив ніколи. Тому їх і вилучають, мало хто ними користувався", - говорить Мартін Дьотш, житель Німеччини.

"Це купюра дуже великого номіналу. В Нідерландах ходять переважно банкноти в п'ятдесят євро. Але не п'ятисотки".

Власникам п'ятисоток, відкладених на чорний день, теж не варто панікувати. Купюри не випускатимуть, але прийматимуть - у банках та магазинах країн Єврозони, поступово вилучаючи з обігу. Жодного дедлайну немає, тобто ходитимуть п'ятисотки до останньої купюри.