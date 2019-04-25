В Китае мужчину заживо погребли под четырьмя метрами щебня. Об этом пишет "Униан".

Спасали мужчину десяток рабочих с лопатами и экскаватором.

Их операцию изрядно осложняла сыпучесть материала, поэтому пришлось конструировать из подручных материалов импровизированный колодец. Через три часа строителя вытащили на белый свет почти невредимым.

Ранее мы писали о том, что девочку похоронили заживо из-за злых духов.