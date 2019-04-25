Мужчину заживо "похоронили" под четырьмя метрами щебня (видео) [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
В Китае мужчину заживо погребли под четырьмя метрами щебня. Об этом пишет "Униан".
Спасали мужчину десяток рабочих с лопатами и экскаватором.
Их операцию изрядно осложняла сыпучесть материала, поэтому пришлось конструировать из подручных материалов импровизированный колодец. Через три часа строителя вытащили на белый свет почти невредимым.
Ранее мы писали о том, что девочку похоронили заживо из-за злых духов.
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