В Вашингтоне готовятся заключить ядерный договор с Россией - СМИ [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным собеседников WP, цель подобных усилий - ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к этому пакту, впервые ограничив или проверив его возможности.
Инициатива находится на самой ранней стадии, когда чиновники только готовят варианты выполнения поручения американского лидера. Будут ли у этой идеи какие-либо результаты и успеет ли команда нынешнего президента США ее реализовать (до истечения первого срока Трампа и следующих выборов главы государства в США остается менее двух лет), пока неясно.
Ранее в Госдепартаменте США сделали резкое заявление по России из-за указа Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса. Также МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
по теме
Выдача российских паспортов на Донбассе: в США сделали резкое заявление
Также в Вашингтоне требуют полного восстановления контроля правительства над востоком Украины
Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном
Переговорам двух лидеров предшествовала торжественная церемония
Німеччина готується заблокувати будівництво "Північного потоку-2"
Німецький політик Манфред Вебер, який має усі шанси очолити Єврокомісію - обіцяє заблокувати будівництво "Північного потоку-2"
Видача російських паспортів: Україна занепокоєна новим етапом окупації Донбасу
Україна звернулася в Радбез ООН - через рішення Росії спростити процедуру видачі жителям окупованого Донбасу російських паспортів
"Северный поток-2": Евросоюзу пригрозили судом
Исполнительный директор Nord Stream 2 Матиас Варниг написал в письме к президенту Европейской комиссии