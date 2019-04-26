Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным собеседников WP, цель подобных усилий - ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к этому пакту, впервые ограничив или проверив его возможности.



Инициатива находится на самой ранней стадии, когда чиновники только готовят варианты выполнения поручения американского лидера. Будут ли у этой идеи какие-либо результаты и успеет ли команда нынешнего президента США ее реализовать (до истечения первого срока Трампа и следующих выборов главы государства в США остается менее двух лет), пока неясно.

Ранее в Госдепартаменте США сделали резкое заявление по России из-за указа Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса. Также МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.