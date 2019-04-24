Вице-президент США Майк Пенс поздравил с победой на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского. Политик подчеркнул, что он вместе с президентом Дональдом Трампом с нетерпением ждут сотрудничества с администрацией нового президента Украины.

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"Президент США Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - написал американский вице-президент на странице в Twitter.

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Также он отметил, что провел с Зеленским беседу 23 апреля, чтобы поздравить его с победой на выборах президента Украины.

23 апреля в ЦИК обработали 100% протоколов. Согласно результатам победу одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,2% избирателей.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.