У Швеції з'явився новий вид фітнесу - екологічний. Ранкова пробіжка з одночасним підбиранням сміття дозволяє і себе в тонусі тримати, і природі допомогти. Про деталі еко-фітнесу у нашому сюжеті.

"Біжи та збирай" - так дослівно перекладається назва нового шведського фітнес-тренду - плоггінгу. Шведи пропонують замінити ним свою звичайну ранкову пробіжку. Концепція проста: біжиш містом і збираєш сміття.

"Слово "плогга" - означає "збирай". Ми поєднали його з англійським словом "джоггінг", що перекладається як "біг". Склали їх разом і вуаля - утворився "плоггінг", - говорить Ерік Алстром, автор плоггінгу.

Щоб почати займатися плоггінгом потрібно небагато - просто взяти із собою на пробіжку сміттєвий пакет і складати в нього все сміття, яке трапиться на шляху. Забіги шведи влаштовують там, де люди зазвичай смітять найбільше: у парках та на набережних. А щоб підвищити активність бігунів, мотивують їх цікавими змаганнями.

"Зазвичай ми визначаємо переможців у трьох категоріях: кількість зібраного сміття, а також найцінніша та найдивакуватіша знахідка. А ще нам пропонували зважувати все, що ми назбирали, проте ми віришили, що ця цифра не така й важлива", - говорить Ерік Алстром, автор плоггінгу.

Перейти до активних дій у боротьбі із забрудненням довкілля активістів надихнула їхня співвітчизниця - маленька Ґрета Тунберг. У свої 16 дівчинка розпочала так званий "шкільний протест" за клімат, виходила під будівлю шведського парламенту з вимогою до політиків звернути увагу на погіршення стану довкілля. Пізніше її особиста ініціатива переросла в міжнародний рух сотень тисяч школярів та студентів.

"Я не можу просто сидіти під парламентом. Я хочу діяти. Люди мого віку повинні робити більше, ніж підлітки", - говорить Лена Лагерл'юнг, активістка.

Старання плоггерів не були даремними. Еко-фітнес вже набирає чималої популярності в усьому світі. Жителі Мехіко навіть встановили рекорд зі сміттєвими пакетами містом пробіглися 4 тисячі людей. Не менш популярний плоггінг і в Індії. Щодня тут викидають понад 160 тонн відходів. А новий вид ранкової пробіжки дозволяє жителям зробити внесок у збереження чистоти власної домівки.