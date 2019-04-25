Утонувшего горбатого кита выбросило на берег [ Редактировать ]
В Шотландии мертвого горбатого кита вынесло на побережье. Об этом сообщает информационный портал BBC News.
Тело девятиметрового млекопитающего нашли на территории загородного парка Джона Мьюира. Кит запутался в веревке и, предположительно, умер незадолго до того, как его обнаружили.
Позже во время отлива местные жители из ближайшего города Данбар доставили тело животного на лодке к берегу. Фермеры отвезли кита на тракторе на удаленный участок пляжа. На место выдвинулись сотрудники организации Scottish Marine Animal Stranding Scheme, которая занимается изучением выброшенных на берег морских животных.
Вскрытие назначено на четверг, 25 апреля.
"Во время вскрытия мы можем установить, откуда взялась веревка, и как долго она находилась на теле кита. Похоже на то, что он запутался и утонул, а затем его вынесло на берег во время прилива", - говорит ветеринарный врач Эндрю Браунлоу.
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